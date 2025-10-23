Previsión meteorológica para este jueves, 23 de octubre: aviso amarillo por viento en el Altiplano

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros; máximas en ascenso. Los vientos soplarán de componente oeste moderados, con intervalos fuertes en las horas centrales, con probables rachas muy fuertes en el Altiplano.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por vientos en el Altiplano, desde las 8.00 hasta las 18.00 horas.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.