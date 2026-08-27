Archivo - Previsión meteorológica para este jueves, 27 de agosto: temperaturas mínimas en descenso - DIMA/EUROPAPRESS - Archivo

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves, 27 de agosto, cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos y con precipitaciones débiles durante la tarde, más probables e intensas en la mitad suroriental de la Región, donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas irán en descenso; mientras que las máximas irán en descenso en el Noroeste y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y moderados de componente sur en el litoral, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes al final de la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.