Previsión meteorológica para este jueves, 1 de enero: cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 1 de enero, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el entorno del Mar Menor. Nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla en el interior.

Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral; máximas en ligero descenso. Heladas débiles en las sierras del Noroeste. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.