Previsión meteorológica para este jueves, 5 de marzo: cielos muy nubosos con precipitaciones y temperaturas estables

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 5 de marzo, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas en la mitad nororiental, donde pueden ir acompañadas de tormentas, y nubosidad baja con probables brumas matinales.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo las máximas en la Vega del Segura, que irán en descenso. Los vientos soplarán flojos del noroeste, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.