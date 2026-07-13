Previsión meteorológica para este lunes, 13 de julio: nubosidad matinal en el norte de la Región y máximas en ascenso

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 13 de julio, cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el norte de la Región.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y máximas irán en ascenso, y los vientos soplarán flojos variables de componente sur.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.