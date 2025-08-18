Previsión meteorológica para este lunes, 18 de agosto: temperaturas extremandamente alta en toda la Región

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 18 de agosto, temperaturas extremadamente altas en toda la Región, que alcanzarán los 44 grados en la Vega del Segura. Tormentas aisladas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.
Cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos a partir de mediodía, sin descartar tormentas aisladas por la tarde, algunas secas, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del suroeste por la tarde.
En concreto, para esta jornada se esperan 26 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 22 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 25 de mínima y 41 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 42 de máxima en Yecla; y 26 de mínima y 44 de máxima en la ciudad de Murcia.