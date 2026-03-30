Previsión meteorológica para este lunes, 30 de marzo: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 30 de marzo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.
Las temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Heladas débiles en Noroeste y Altiplano. Vientos flojos a moderados de componente norte, quedando flojos variables al final del día.
En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.