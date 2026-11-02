Previsión meteorológica para este lunes, 2 de noviembre: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 2 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que tenderán a nubosos de nubes medias y bajas que pueden dejar chubascos ocasionales a lo largo del día, más probables en el litoral.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este y con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 21 de máxima en Yecla.