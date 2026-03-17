Previsión meteorológica para este martes, 17 de marzo: cielos despejados y mínimas en ascenso, salvo en el litoral

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 17 de marzo, cielos despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas irán en ascenso, salvo las mínimas en el litoral, en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente este.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.