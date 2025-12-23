Previsión meteorológica para este martes, 23 de diciembre: temperaturas en ascenso y heladas débiles en el Noroeste

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 23 de diciembre, intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, y heladas débiles en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso en general, y las mínimas sin cambios en algunos puntos, y los vientos soplarán flojos a moderados del noroeste.

En concreto, se esperan 6 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.