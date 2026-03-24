Previsión meteorológica para este martes, 24 de marzo: nubes bajas y temperaturas con ligeros cambios

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 24 de marzo, cielos con nubes bajas y brumas o nieblas matinales, quedando después poco nubosos o despejados.

Las temperaturas tendrán ligeros cambios. Los vientos flojos variables en el interior y de componente este moderados en el litoral, disminuyendo a flojos por la noche.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.