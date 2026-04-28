Previsión meteorológica para este martes, 28 de abril: cielos muy nubosos y máximas en descenso en el interior

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 28 de abril, intervalos de cielos muy nubosos con probabilidad de chubascos durante la primera mitad del día; nubes bajas matinales en el entorno del Mar Menor y polvo en suspensión con depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán moderados del noreste en el litoral, ocasionalmente fuertes; flojos variables en el interior, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.