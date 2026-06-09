Previsión meteorológica para este martes, 9 de junio: cielos despejados y máximas en descenso

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 9 de junio, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente este.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.