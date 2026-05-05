Previsión meteorológica para este martes, 5 de mayo: cielos despejados y máximas con pocos cambios

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 5 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar alguna precipitación débil en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas irán en descenso; máximas en ascenso en el Campo de Cartagena y con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el litoral durante las horas centrales del día.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.