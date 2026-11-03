Previsión meteorológica para este martes, 3 de noviembre: chubascos fuertes en el litoral

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 3 de noviembre, cielos nubosos con nubes bajas y medias, acompañados de chubascos ocasionales que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde, ocasionalmente moderados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso amarillo por lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 3.00 a las 00.00 horas y hasta las 21.00 del miércoles en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 8 de mínima y 19 de máxima en Yecla.