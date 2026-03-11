Previsión meteorológica para este miércoles, 11 de marzo: intervalos nubosos y chubascos dispersos en el interior

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 11 de marzo, cielos con intervalos nubosos, sin descartar nubosidad baja y brumas en las sierras y chubascos dispersos en el interior.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en descenso y las máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables predominando la componente este y con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.