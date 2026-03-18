Previsión meteorológica para este miércoles, 18 de marzo: intervalos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 18 de marzo, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en el Noroeste.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo máximas del interior en descenso. Los vientos soplarán flojos de componente este en el interior, moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.