Previsión meteorológica para este miércoles, 25 de febrero: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 25 de febrero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a componente este moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.