Previsión meteorológica para este miércoles, 31 de diciembre: cielos poco nubosos y temperaturas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 31 de diciembre, cielos poco nubosos.
Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en las sierras. Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente norte, y girando por la tarde a componente este en el litoral.
En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.