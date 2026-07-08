Previsión meteorológica para este miércoles, 8 de julio: temperaturas máximas significativamente altas en amplias zonas

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 8 de julio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso, más acusado en las máximas, y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 37 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 40 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 42 de máxima en la ciudad de Murcia.