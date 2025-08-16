Previsión meteorológica para este sábado, 16 de agosto: avisos amarillo y naranja por calor en toda la Región

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 16 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región.

Las temperaturas irán en ascenso, más acusado para las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos por altas temperaturas de nivel naranja en la Vega del Segura, Altiplano y Guadalentín, Lorca y Águilas y amarillo en el Noroeste y Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 40 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 43 de máxima en la ciudad de Murcia.