Previsión meteorológica para este sábado, 17 de enero: cielos muy nubosos con precipitaciones débiles

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 17 de enero, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, más intensas por la tarde en el interior.

Las temperaturas en descenso. Heladas débiles a moderadas en el Noroeste. Vientos flojos variables, con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.