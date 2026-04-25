Previsión meteorológica para este sábado, 25 de abril: cielos muy nubosos con chubascos ocasionales

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 25 de abril, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, más intensos y probables en el litoral, donde pueden ir acompañados de tormentas ocasionales.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.

Temperaturas MunicipioMínMáx Caravaca de la Cruz820 Cartagena1619 Lorca1021 Murcia1222 Yecla822