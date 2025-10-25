Previsión meteorológica para este sábado, 25 de octubre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 25 de octubre, cielos poco nubosos, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. En el Campo de Cartagena, intervalos de nubes bajas y brumas matinales.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en zonas altas durante la tarde.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.