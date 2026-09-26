Previsión meteorológica para este sábado, 26 de septiembre: cielos con intervalos de nubes bajas matinales

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 26 de septiembre, cielos con intervalos de nubes bajas matinales, tendiendo a nubosos de nubes altas a partir de mediodía.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste durante las horas centrales del día.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.