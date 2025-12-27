Previsión meteorológica para este sábado, 27 de diciembre: cielos poco nubosos, sin descartar precipitaciones

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 27 de diciembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas; aumentando a nubosos y sin descartar precipitaciones débiles al final del día.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en las sierras. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 4 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.