Previsión meteorológica para este sábado, 28 de febrero: cielos muy nubosos y polvo en suspensión en el litoral

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 28 de febrero, cielos muy nubosos. Nubes bajas y brumas matinales en la mitad occidental de la Región. Polvo en suspensión en el litoral.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el Altiplano y en el litoral.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.