Previsión meteorológica para este sábado, 31 de enero: intervalos nubosos y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 31 de enero, cielos con intervalos nubosos.

La temperaturas máximas en descenso; mínimas con pocos cambios. Vientos moderados a fuertes del noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes generalizadas.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.