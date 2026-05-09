Previsión meteorológica para este sábado, 9 de mayo: muy nuboso con precipitaciones moderadas

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 9 de mayo, cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan ocasionalmente acompañadas de tormentas, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la tarde.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos a moderados variables en el interior; moderados de componente norte en el litoral, girando por la tarde a componente sur.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.