Previsión meteorológica para este viernes, 13 de marzo: nubes bajas matinales y temperaturas máximas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 13 de marzo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales, y nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados durante la segunda mitad del día.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.