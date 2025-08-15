Previsión meteorológica para este viernes, 15 de agosto: aviso amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 15 de agosto, en la Región de Murcia, cielos despejados.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.