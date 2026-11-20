MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 20 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas irán en descenso, más acusado en las máximas en el litoral, y los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del noroeste en el norte por la mañana.

En concreto, se esperan 5 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 23 de máxima en Murcia; y 8 de mínima y 20 de máxima en Yecla.