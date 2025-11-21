Previsión meteorológica para este viernes, 21 de noviembre: bajada de temperaturas generalizada

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 21 de noviembre, cielos despejados.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado. Se esperan heladas débiles en el norte de la región.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón de 5.00 a 12.00 horas.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.