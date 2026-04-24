Previsión meteorológica para este viernes, 24 de abril: cielos muy nubosos y temperaturas en descenso

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 24 de abril, cielos muy nubosos, con chubascos a partir de mediodía y sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos, acompañados de granizo. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas irán en descenso generalizado, notable para las máximas en el interior de la mitad occidental de la Región. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes del noreste en el litoral, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes; vientos flojos variables en el resto, tendiendo a soplar de componente este durante las horas centrales.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.