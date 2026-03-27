Previsión meteorológica para este viernes, 27 de marzo: cielos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 27 de marzo, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar alguna precipitación débil ocasional.
Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. Los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, disminuyendo por la tarde.
En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.