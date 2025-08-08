Previsión meteorológica para este viernes, 8 de agosto: cielos poco nubosos

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 8 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste.

Las temperaturas permanecerán sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a levante ocasionalmente moderado en las horas centrales.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.