El Primer Protocolo de Limpieza del Patrimonio Arqueológico actúa en más de 10.000 m2 de Fortalezas del Rey Lobo

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Protocolo de Actuación Preventiva de Limpieza del Patrimonio Arqueológico Municipal en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, puesto en marcha por primera vez por el Ayuntamiento, ha conseguido limpiar y retirar elementos como hierbas dañinas para la piedra de enclaves como el Palacio Ibn Mardanís y la Alberca de Larache, en una superficie total de 10.360 metros cuadrados.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto estratégico de las Fortalezas del Rey Lobo, ha recordado que durante el mes de junio y julio se han realizado estos trabajos de limpieza y conservación preventiva en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres para garantizar su mantenimiento en condiciones de salubridad, seguridad y ornato de este enclave histórico, bajo la supervisión de las arqueólogas municipales.

Entre las principales actuaciones destacan las realizadas en el Palacio Ibn Mardanís, y sus accesos, donde las arqueólogas municipales han determinado las áreas, cómo proceder en cada caso, y el control de estos trabajos que han abarcado un total de 5.500 m2.

Principalmente se han realizado desbroces intensivos de vegetación, tratamientos de fumigación para frenar el crecimiento de hierbas dañinas para las estructuras históricas, retirada de basuras desplazadas por el viento, limpieza de tierras desprendidas de los propios restos arqueológicos, y limpieza de los accesos a este espacio abierto al público para visitas guiadas y otros actos culturales.

Igualmente, gracias a este Primer Protocolo del Ayuntamiento de Actuación Preventiva del Patrimonio Arqueológico, se ha intervenido en la escalera de subida al Castillo de Monteagudo, y en los restos arqueológicos del Centro de Interpretación de San Cayetano como son las casas argáricas y los restos romanos del patio con desbroce, limpieza de suelos y eliminación de vegetación espontánea.

Otro de los enclaves que dan vida a las Fortalezas del Rey Lobo, la Alberca de Larache en Cabezo de Torres, ha sido objeto de una actuación intensiva sobre 3.720 m2, limpiando tanto el interior como el exterior de la alberca, con retirada de basuras aportadas por el viento, y fumigación para preservar su entorno arqueológico.

"Se trata de un Protocolo de Actuación con una intervención destinada a eliminar elementos ajenos a los propios restos arqueológicos dentro de su espacio físico expositivo, como basura y hierbas, que alteran el ornato y la conservación de los restos, e impiden una adecuada contemplación del monumento", tal y como ha apuntado Fernández, que ha recordado que, con un presupuesto de 18.000 euros, se continuará con esta actuación con la previsión de abarcar los 24.000 m2 del sitio Histórico, y el mantenimiento de las zonas más visitadas como es el Palacio Ibn Mardanís.

Conocido como el Castillejo, forma parte del conjunto monumental de Monteagudo y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que refuerza la obligación legal y moral de protegerlo. Esta intervención se enmarca por tanto en el objetivo del Consistorio para fomentar la conservación preventiva del patrimonio arqueológico.