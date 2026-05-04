La primera edición de Hosen Urban Festival se celebrará el 13 de junio en Santomera

Presentación de la primera edición de Hosen Urban Festival, que se celebrará el 13 de junio en Santomera - CARM

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia ha acogido este lunes la presentación de la primera edición de Hosen Urban Festival, que se celebrará el 13 de junio en Santomera y que tendrá como cabezas de cartel a Yung Beef, Lírico en la Casa y a la cartagenera LOrna, según han informado la Comunidad y el Consistorio.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, han participado en la presentación de este festival que, en esta primera edición, cuenta con una sola jornada, pero que nace con vocación de continuidad y crecimiento.

El cartel estará encabezado por Yung Beef, considerado uno de los referentes absolutos de la música urbana en España. Pionero del trap en español, el artista inició su carrera con proyectos clave como Kefta Boyz y el influyente colectivo PXXR GVNG, con los que contribuyó a definir el sonido de toda una generación.

Su actuación en el Hosen Urban Festival será, según la organización, su única actuación en vivo este verano en la Región de Murcia.

El festival también contará con la presencia de la artista cartagenera Lorna, una de las nuevas figuras emergentes del panorama urbano nacional. Con apenas 20 años, se ha convertido en una de las últimas revelaciones del género.

Martínez ha destacado la importancia de seguir apoyando propuestas culturales de gran formato que atraigan visitantes y generen actividad económica en el municipio. "Santomera continúa consolidándose como un referente en acoger eventos, con una programación diversa y pensada para todos los públicos, especialmente para los más jóvenes", ha señalado.

La programación se completará con varias sesiones de DJs, entre los que estará Alex Martini, DJ y productor con raíces en la música urbana y el reggaetón old school.

También actuarán Rajobos & Nev, dos nombres habituales de las cabinas a nivel nacional que unirán fuerzas en una sesión donde el reggaetón, el trap y otros sonidos urbanos se mezclarán durante la noche.

El cartel se completa con las actuaciones de La Diferencia 2006, Sweet Flow, Chiup, Pablo Músco, Vija, Carreto y La Trampa. La organización prevé reunir a cerca de 10.000 asistentes en esta primera edición.

CONCIERTOS DE LA ORQUESTA PANORAMA Y CAMELA

Además, la promotora Hosen Music, encargada del festival, también impulsa otros eventos musicales en Santomera, como el concierto de la Orquesta Panorama, el 22 de mayo, y la actuación de Camela con su gira '+ de 30', el 20 de junio.

Considerada una de las mejores orquestas del país, la Orquesta Panorama combina música en directo, coreografías espectaculares, un despliegue técnico de primer nivel y una puesta en escena impresionante. Con un repertorio actual y variado, que va desde los grandes éxitos del momento hasta clásicos de siempre, garantiza diversión para todos los públicos.

Tras el éxito rotundo de su Gira 30 Aniversario, Camela, icono absoluto y máximo exponente de la tecno-rumba en España, regresa a los escenarios con su nueva y esperada gira.

La formación, que ha superado los siete millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, llega a Santomera para demostrar por qué se mantiene en constante reinvención. Con un estilo inconfundible que ha marcado a varias generaciones, Dioni y Ángeles prometen una noche en la que la nostalgia y la fiesta se dan la mano.

Toda la información sobre estos conciertos y el festival está disponible en la web 'hosenmusic.com'.