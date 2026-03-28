Prisión comunicada y sin fianza para los 5 detenidos de una red que transportaba droga en la Región de Murcia

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número siete, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco personas que fueron detenidas este viernes por formar parte de una red que transportaba droga en la Región.

A las cinco personas se las investiga por un delito de tráfico de drogas, tras unos registros practicados en los municipios de Murcia y Molina de Segura en donde se les incautaron unos cinco kilogramos de cocaína.

Las cinco personas operaban en el seno de una organización criminal que distribuía la droga por la Región. A una de ellas, además, se le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.