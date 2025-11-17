La Procesión Magna Jubilar deja un lleno técnico en los hoteles y abarrota bares y restaurantes de Murcia

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Procesión Magna Jubilar que recorrió las calles de Murcia el pasado sábado por la tarde impulsó los indicadores de la actividad turística y hostelera durante el fin de semana. El evento reunió en la ciudad 14 tronos de 11 municipios que procesionaron por el centro de la capital.

La ocupación hotelera alcanzó el lleno técnico durante el fin de semana una media del 87,75%, con un 81,84% el viernes y un 93,32% el sábado. Según los datos recopilados, estos valores suponen un incremento del 19,6% respecto al mismo fin de semana del año anterior, destacando especialmente los hoteles de cuatro estrellas, que registraron un 24,7% más de ocupación que en 2024, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

En materia de rentabilidad por habitación, el sector también experimentó una mejora notable: la media se situó en 76,04 euros para el conjunto del fin de semana, lo que supone un 40,4% más que el año anterior, siendo nuevamente los establecimientos de cuatro estrellas los más beneficiados, con un aumento del 45,5%.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado "la emocionante acogida humana" brindada a las miles de personas llegadas de toda la Región durante la procesión Magna, que registró un "éxito absoluto de público", con hoteles al 94% de ocupación, un 20% más que el año anterior. Además ha subrayado que los visitantes "se sintieron como en su propia casa" y elogiaron el trato recibido, el buen tiempo y el desarrollo de una procesión "solemne, bella y majestuosa", marcada por el respeto a las imágenes de todos los municipios participantes

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que estos datos "reflejan el enorme atractivo que ha tenido la Procesión Magna para visitantes y peregrinos, consolidando a Murcia como un destino capaz de acoger grandes acontecimientos". Pacheco ha destacado además que "la ciudad ha sido un auténtico escaparate y ha demostrado su capacidad para movilizar a miles de personas no solo de nuestro municipio y del resto de la Región, sino también de provincias cercanas como Alicante".

La hostelería también se vio beneficiada por la afluencia de público. Los restaurantes y bares, especialmente los del centro, registraron prácticamente llenos tanto el viernes como el sábado. "La restauración ha notado de manera muy evidente el aumento de visitantes; hubo muchísima gente que vino a pasar el día y eso se ha traducido en un fin de semana de intensa actividad para el sector", ha añadido el concejal.

El Ayuntamiento de Murcia considera que estos resultados "confirman el impacto positivo que generan los grandes eventos religiosos y culturales en la economía local", y han reafirmado "su compromiso con la planificación y promoción de iniciativas que sigan situando a la ciudad como un referente turístico, patrimonial y festivo a nivel nacional".