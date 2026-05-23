Proponen recuperar las raíces totaneras de García Lorca con un nuevo enclave en memoria de su linaje familiar

EL Ayuntamiento de Totana propondrá designar el espacio urbano donde confluyen las calles San Antonio, Mayor Triana y la avenida Santa Eulalia como 'Esquinas de Federico García Lorca' - AYUNTAMIENTO DE TOTANA

TOTANA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana elevará la próxima semana al Pleno municipal una moción para designar el espacio urbano donde confluyen las calles San Antonio, Mayor Triana y la avenida Santa Eulalia como 'Esquinas de Federico García Lorca'.

Esta iniciativa, basada en una investigación del vecino Francisco Guerao y avalada por el cronista oficial Juan Cánovas Mulero, pretende rescatar y poner en valor la ascendencia totanera del poeta granadino.

El vínculo genealógico se remonta a su bisabuelo materno, Bernardo Lorca Alcón, quien nació en el municipio en 1803. Según la propuesta, Bernardo abandonó Totana en 1830, probablemente empujado por la carestía de la época, para asentarse en Granada, donde contrajo matrimonio con Antonia Josefa González, unión de la que nacieron al menos cinco hijos, entre ellos Vicente Lorca, abuelo materno del literato.

La investigación destaca que la madre del poeta, Vicenta Lorca, mantuvo una relación muy estrecha con su abuelo Bernardo, con quien incluso llegó a residir en la ciudad andaluza hasta que este falleció en 1883.

La elección del enclave para este reconocimiento no es casual. En el entorno de las citadas calles se tiene constancia de la residencia de otras personas con el mismo apellido como una mujer llamada Vicenta Lorca, quien regentó una posada en la zona.

El Consistorio ha precisado que la medida no implicará el cambio de nombre oficial de las vías existentes. El proyecto consistirá en la instalación de un rótulo informativo que identifique el espacio como las 'Esquinas de Federico García Lorca'.