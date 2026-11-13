La prórroga de los alquileres permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región, según la Delegación

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MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, convalidada este jueves por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados mediante un Real Decreto-ley con medidas de vivienda, permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En concreto, un total de 46.819 contratos de arrendamiento podrán beneficiarse en la comunidad de esta ampliación de dos años impulsada por el Ejecutivo central para aquellos alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en 2,59 el número medio de personas por hogar en régimen de alquiler a precio de mercado, la medida alcanzará potencialmente a 117.500 residentes en la Región de Murcia y a cerca de cinco millones (4,9 millones) en el conjunto de España, quienes podrán mantener sus contratos en las mismas condiciones.

Las estimaciones sobre contratos y ahorro proceden de una microsimulación elaborada a partir del Panel de Hogares del IRPF --del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria--, que recoge una muestra de los arrendamientos declarados por personas físicas en territorio fiscal común con datos hasta 2023.

Para calcular el impacto de la prórroga en los contratos que vencen entre 2026 y 2028, el estudio compara durante esos dos años la renta prorrogada --sujeta a las actualizaciones y topes legales-- frente al coste de un nuevo contrato indexado a la evolución de los precios de oferta de Idealista en cada provincia, partiendo del supuesto de que todos los inquilinos solicitan la ampliación y teniendo en cuenta que en las zonas tensionadas la nueva renta no puede superar la anterior.

Por su parte, la cifra total de beneficiarios se calcula aplicando el tamaño medio de los hogares en alquiler a precio de mercado por comunidad autónoma extraído de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE.

Desde la Delegación del Gobierno destacan que esta prórroga aporta "estabilidad y certidumbre" a los inquilinos y supone "un importante ahorro para las familias que viven de alquiler", que se eleva hasta los 4.341 euros por hogar en el conjunto del país.