Protección Civil refuerza la atención a vecinos de las pedanías afectadas por el corte de suministro de agua en Murcia

Protección Civil refuerza la atención a los vecinos de las pedanías afectadas por el corte de suministro de agua

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial de atención a los vecinos de las pedanías afectadas por el corte de suministro de agua, con el objetivo de garantizar el acceso al agua a las personas mayores o con movilidad reducida que no puedan desplazarse para su abastecimiento.

Para coordinar este servicio, se ha habilitado el teléfono '648 11 85 23', operativo de forma ininterrumpida entre las 9.00 y las 20.00 horas, a través del cual los vecinos podrán solicitar asistencia durante el tiempo que dure la incidencia.

Los ciudadanos que requieran el servicio deberán disponer de envases o recipientes adecuados para el almacenamiento del agua, ya que Protección Civil se encargará únicamente del transporte y reparto, sin suministro de agua embotellada.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su compromiso con la seguridad, la atención social y la coordinación de emergencias, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que afecte a la ciudadanía.