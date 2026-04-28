El proyecto de la ampliación del tranvía hacia El Carmen se presentará en octubre

Presentación de las novedades de la ampliación del tranvía al barrio de El Carmen - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha señalado octubre como el mes en que se presentará el proyecto de la ampliación del tranvía hacia el barrio de El Carmen. Esto permitirá cumplir con los plazos establecidos en los protocolos suscritos con el Estado y la Comunidad Autónoma, siendo la presentación del proyecto el hito necesario para la firma del convenio de cofinanciación.

En este sentido, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha incidido en que el cumplimiento de estos plazos sitúa la ampliación del tranvía en la fase previa a su ejecución, según han informado desde el consitorio.

El pasado mes de marzo salió a licitación la asistencia técnica mediante la que empresas especializadas realizarán los trabajos más técnicos y específicos, lo que permitirá culminar la redacción del proyecto de ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen, en el que trabaja Urbamusa. Muñoz ha destacado que la elevada concurrencia registrada en la licitación de la asistencia técnica permite avanzar con garantías en este proyecto.

Será este proyecto el que definirá los detalles de una ampliación que contará con 2 kilómetros y 5 paradas para vertebrar la ciudad de norte a sur.

ALTA CONCURRENCIA

Muñoz ha destacado la alta concurrencia a esta licitación, con quince ofertas presentadas, nueve en el lote 1 y seis en el lote 2. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha iniciado el estudio y valoración de la memoria presentada por cada uno de los licitadores, avanzando así en el proceso de adjudicación del contrato.

"Se trata de empresas altamente especializadas, con una acreditada solvencia y prestigio, lo que refuerza la solidez técnica del proceso y garantiza el correcto desarrollo de los trabajos", han indicado.

DEFINICIÓN DEL TRAZADO Y PLANIFICACIÓN DE LA RED

La asistencia técnica licitada responde a la alta complejidad y especialización de estos trabajos, que hace necesario que los aspectos más técnicos sean definidos por empresas que han llevado a cabo actuaciones similares. Estos estudios e informes son parte fundamental de un proyecto que, desde hace unos meses, está redactando la urbanizadora municipal, que ya realizó la primera fase del estudio informativo.

Los trabajos objeto de esta licitación abordan los aspectos más técnicos y especializados necesarios para definir con precisión la actuación.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto evaluará la viabilidad técnica, funcional, económica y ambiental de la ampliación, así como su impacto en el tráfico y en el conjunto del sistema de movilidad urbana. Además, se confirmarán los detalles concretos del trazado, una vez que los estudios previos han señalado el paso por Gran Vía como la opción más adecuada.

Los trabajos incluirán estudios de demanda, modelización del tráfico, análisis coste-beneficio e integración urbana, con el objetivo de seleccionar la solución más eficiente y adecuada para la ciudad.

El coste inicialmente estimado de la actuación se sitúa en torno a los 93 millones de euros, cifra que será finalmente concretada tras la finalización de estos trabajos.

La ampliación del tranvía conectará la red actual con la estación intermodal del Carmen, que se convertirá en el gran nodo estratégico del transporte en Murcia.

En este punto, en torno a las estaciones soterradas de ferrocarril y bus, confluirán tranvía, tranvibús, tren y autobuses, facilitando la intermodalidad y mejorando la conexión entre barrios, pedanías y grandes centros de actividad.

Además, esta actuación permitirá vertebrar la ciudad de norte a sur, conectar todos los campus universitarios con el centro urbano y la estación, y devolver la centralidad al barrio de El Carmen.

PROYECCIÓN METROPOLITANA Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

El protocolo suscrito entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma incluye también su extensión hasta El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, siendo uno de los objetivos del Consistorio extender a este tramo esta fórmula de financiación.

Además, la licitación contempla también trabajos para su futura ampliación al área metropolitana, incluyendo municipios como Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera, en el marco del encargo realizado por la Comunidad Autónoma.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha subrayado que la ampliación del tranvía "permitirá vertebrar Murcia y situar al transporte público como eje de la modalidad en el municipio".