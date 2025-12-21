Un proyecto de fabricación de guitarras y otro relacionado con la floristería, premios Emprendedor Excelente 2025

Premios 'Excelente 2025' - CARM

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), entregó esta semana los galardones Premio Emprendedor Excelente Red PuntoPyme 2025 y 'Faros de Emprendimiento', una iniciativa destinada a poner en valor el talento emprendedor de la Región de Murcia y a reconocer proyectos innovadores, sostenibles y comprometidos con el desarrollo económico y social del territorio.

En concreto, los proyectos Carthago Guitars, de Cartagena, dedicado a la fabricación de guitarras acústicas artesanales que combinan ingeniería, tecnología y tradición, y Soyflorista, de Cehegín, un proyecto de venta online que promueve una forma creativa y consciente de integrar las flores en la vida cotidiana, obtuvieron el Premio Emprendedor Excelente.

El Premio Excelente está dirigido a emprendedores, pymes y profesionales con iniciativas innovadoras, y se enmarca en la estrategia de apoyo al emprendimiento que desarrolla la Red PuntoPyme, que vertebra las políticas regionales de acompañamiento a emprendedores y autónomos. "El objetivo es asegurar que ningún buen proyecto de la Región se quede sin el apoyo que necesita, independientemente del lugar donde decida emprender", explicó el director del Info, Joaquín Gómez.

'FAROS DEL EMPRENDIMIENTO'

Por otro lado, la Red PuntoPyme otorgó los 'Faros del Emprendimiento' a entidades que han destacado en 2025 por su apoyo al ecosistema emprendedor regional. En esta edición, los distinguidos fueron el Ayuntamiento de Cartagena y la ADLE, por el impulso de iniciativas emprendedoras en todo el municipio, incluida la zona del Mar Menor; el Ayuntamiento de San Javier, por la labor desarrollada desde 'Activa' y el Centro de Iniciativas Innovadoras de la Ribera, y el Ayuntamiento de Alguazas, por el trabajo realizado para reforzar el tejido de micropyme local a través del coworking municipal.

"Con esta iniciativa, la Red PuntoPyme refuerza su papel como herramienta de apoyo al emprendimiento y al talento empresarial en la Región de Murcia, contribuyendo a la creación de un ecosistema innovador, sostenible y cohesionado", señaló Gómez, que añadió que "a través de la Red Punto Pyme se vertebran las políticas de emprendimiento y apoyo a los emprendedores y autónomos, consolidando el papel clave de esta red, para acompañar a los proyectos empresariales en todas sus fases".