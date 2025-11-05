Un proyecto de sostenibilidad medioambiental, ganador del XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia

Gala de entrega de premios del XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del XXXIII Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia, dotado con 12.500 euros, ha recaído en Esférico MRV Systems por su sistema para generar créditos de carbono certificados a partir de prácticas agrícolas regenerativas mediante una tecnología que permite cuantificar el carbono secuestrado en suelos agrícolas y facilitar su compensación en mercados voluntarios.

El concurso, enmarcado en el 1.200 aniversario de la ciudad, que se celebra este año, ha galardonado en segundo lugar, con 10.500 euros, a Cantoría Music, por elaborar un modelo que contribuye a transformar el patrimonio musical español en un motor de desarrollo económico, innovación y proyección internacional, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

'La Huerta de los Sentidos' ha obtenido el tercer premio, dotado con 8.000 euros, por un proyecto innovador de educación, turismo experiencial y desarrollo rural que fusiona la agricultura tradicional murciana con la gastronomía, el paisaje y los saberes populares.

Los premios fueron entregados este martes en el marco de una gala donde se celebró "el talento y la constancia de quienes han decidido emprender y hacer de Murcia una ciudad de oportunidades", según señaló la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

También se han entregado cuatro premios especiales, dotados con 6.000 euros cada uno, a Murcianeo, un canal de promoción inteligente para todo tipo de marcas, experiencias y servicios en la Región de Murcia; Nutrición con Raíz, un proyecto de asesoramiento nutricional personalizado y sostenible; Munxo, una marca de camisetas de algodón orgánico, con estampados artesanales y diseños únicos; y Selspy, un software de inteligencia artificial multiservicio, además de cinco accésits, con 3.000 euros cada uno.

Cabe destacar que, también de la dotación económica, la Fundación Universidad y Empresa y ENAE Business School han otorgado becas de formación por valor de 41.600 euros, incluyendo una beca completa para el Executive MBA al primer premiado y ayudas parciales para los finalistas y premiados especiales.

Bernabé ha destacado que "el Concurso de Proyectos Empresariales, con más de 30 años de historia, demuestra el compromiso del Ayuntamiento con el emprendimiento y el empleo. Apostamos por las ideas que nacen aquí, y por las personas y las empresas que construyen futuro desde la creatividad y la cooperación".