La psicóloga Ana Peinado abordará en San Javier los talentos e inteligencias múltiples en menores

Cartel de los talleres - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La psicóloga y experta en educación emocional Ana Peinado ofrecerá dos talleres en San Javier sobre 'Promoción de los talentos e inteligencias múltiples en menores', uno de ellos el próximo 3 de marzo, dirigido a familias, y otro el 4 de marzo, destinado al profesorado, según ha informado el Ayuntamiento.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha presentado este martes la actividad que se engloba en el Family Hub "un espacio creado para impulsar iniciativas destinadas a fortalecer el bienestar emocional, la educación y el acompañamiento de nuestras familias y de toda la comunidad educativa".

Pérez ha explicado que la temática escogida parte de la necesidad de comprender que cada niño y cada niña posee capacidades diversas, ritmos diferentes y maneras únicas de aprender, crear y relacionarse con el entorno.

Los talleres impartidos por Ana Peinado, con mensajes enfocados, uno al ámbito familiar y otro al profesional, pretenden contribuir a reconocer y acompañar esos talentos y condiciones individuales de cada niño para su mejor desarrollo personal y académico.

El taller para familias tendrá lugar el martes 3 de marzo, de 18.00 a 20.00 horas, y del profesorado el miércoles 4 de marzo, de 17.15 a 19.15, ambos en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier. Las inscripciones, que serán gratuitas, se realizan desde la aplicación 'Activa San Javier'.

La edil María del Mar Pérez ha invitado a familias y profesionales del ámbito educativo a participar en estas sesiones, cuyo objetivo es profundizar en el desarrollo emocional y personal de los menores.