Psicólogos, médicos y docentes abordarán en Cartagena la alta sensibilidad y su detección desde la infancia

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración de la Asociación PAS España, va a celebrar unas jornadas informativas sobre la alta sensibilidad en personas este jueves en el Museo del Teatro Romano, de 17.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El acto será inaugurado por el concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes, quien subrayará la importancia de acercar a la ciudadanía el conocimiento científico y educativo sobre este rasgo de personalidad, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La Universidad Popular cuenta con la colaboración de la Asociación PAS España, integrada por profesionales y psicólogos especializados en alta sensibilidad, cuyo objetivo es el estudio de la manifestación de este rasgo en adultos y jóvenes en España.

Se trata de un evento pionero que busca tender puentes entre la educación, la psicología, las neurociencias y las artes, con el fin de comprender la alta sensibilidad desde la evidencia científica y una mirada humanista, alejándola de etiquetas patologizantes y promoviendo una cultura del cuidado sensorial.

Las jornadas reunirán a especialistas de distintas disciplinas para difundir el conocimiento actual sobre la alta sensibilidad y compartir estrategias prácticas que favorezcan el bienestar emocional y el aprendizaje en aulas, familias y entornos laborales.

La iniciativa parte del compromiso de la Asociación PAS España con la divulgación "rigurosa y accesible" de la alta sensibilidad, un rasgo de personalidad presente en aproximadamente un 20% de la población. A través de la colaboración entre psicólogos, docentes, médicos, artistas y otros profesionales, se busca construir un lenguaje común entre ciencia y sociedad que contribuya a una mayor comprensión y respeto por la diversidad sensorial.

"Nuestro propósito es ofrecer conocimiento y herramientas que permitan entender la sensibilidad no como una debilidad, sino como una fortaleza para la creatividad, la empatía y la innovación educativa", ha explicado el presidente de la Fundación Española de Alta Sensibilidad Antonio Chacón, ponente invitado en las jornadas.

Durante la jornada habrá charlas sobre niños altamente sensibles, Neurociencia para PAS, o como identificar alumnado NAS.