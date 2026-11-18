MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alhama de Murcia se ha mostrado crítico con el mitin que este pasado martes ofreció el presidente del Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a la presidenta del PP local, María Cánovas, y el candidato al Senado Francisco Bernabé.

Los socialistas han criticado que López Miras "no acompañó esas críticas de un balance equivalente de las políticas desarrolladas por el PP durante sus más de tres décadas al frente del Gobierno de la Región de Murcia". El PSOE alhameño ha denunciado que tras estos años de gobierno 'popular' "esta tierra se sitúa a la cola en calidad de vida, renta per cápita, productividad, servicios sociales, sanidad, dependencia y con la tasa más alta de pobreza infantil de todo el país".

Asimismo, han apuntado que la alcaldesa de municipio, Rosa Sánchez, mantuvo una reunión con el presidente regional el pasado mes de octubre donde le trasladó las necesidades del municipio "sin obtener soluciones concretas para ninguna de ellas".

Por otra parte, se han preguntado por las iniciativas regionales en materia de vivienda, y se han referido a la trama de las prótesis, o la falta de una Ley de Financiación Local. En materia de seguridad, los socialistas han afirmado que "Alhama cuenta actualmente con alrededor de 50 agentes de la Guardia Civil, frente a los 39 que el propio Partido Popular contabilizaba en 2024".

También han hecho referencia a las "promesas pendientes" en Alhama de Murcia por parte de Francisco Bernabé durante su etapa como consejero de Fomento. "Anunció una rotonda que mejoraría la conexión entre la A-7 y la autovía RM-2, con una inversión prevista de 700.000 euros que no llegó a ejecutarse", han lamentado.

Por último, han calificado las políticas de María Cánovas como alcaldesa del municipio como "decisiones caprichosas que sumieron al municipio en el estancamiento más absoluto y en un retroceso en servicios y derechos".

Entre ellas han destacado la paralización de las obras del parque de La Cubana, la rescisión del contrato de remodelación de la plaza de la Constitución y la ausencia de presupuestos municipales durante aquella etapa.