PSOE asegura que el Gobierno ha invertido más de 2.350 millones para renovar la red de ferrocarril de la Región

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSRM-PSOE

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha asegurado que el Gobierno de España ha hecho una "inversión histórica" para renovar la red de ferrocarril de la Región y que, desde 2018, ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para su modernización, "datos oficiales que pueden ser consultados y contrastados por toda la ciudadanía".

Gadea ha hecho estas declaraciones en respuesta al portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que este jueves ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pedirá al Ministerio de Transportes una "inspección exhaustiva" de las infraestructuras ferroviarias de la Región.

En este sentido, ha destacado que todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Lorca están en marcha y, de la línea entre Cartagena y Murcia, dos de los tres tramos están en obras y el otro está en proyecto, informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"El compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras de la Región de Murcia es incuestionable: en los últimos siete años, la inversión ejecutada ha sido, de media, 110 millones de euros anuales superior a la realizada durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy", ha concluido.